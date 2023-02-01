В РФ за сутки выявили 8 504 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедший день на территории России зафиксировали 8 504 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее было зарегистрировано 5 792 случая заражения коронавирусом. Из этого следует, что количество заболевших стало максимальным с 23 октября прошлого года. На тот момент число заразившихся COVID-19 достигло 8 672.

Не смог побороть недуг за минувшие 24 часа 41 пациент. Выздоровели за последний день 6 729 человек.

В общей сложности с начала коронавирусной пандемии было зафиксировано 21 958 696 случаев заражения инфекцией.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что число выявленных случаев COVID-19 в РФ по итогам прошлой недели возросло на 20%. На территории государства было зарегистрировано 45,5 тысячи пациентов с коронавирусом.

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