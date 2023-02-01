Песков указал на отсутствие намеков от США для диалога по ДСНВ

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Вашингтон подает недостаточно намеков для диалога с Москвой по соглашениям ДСНВ, однако продолжать работать в рамках этого договора необходимо, ведь он остается единственным действующим документом в сфере контроля над вооружением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Он (договор. – Прим. ред.) фактически единственный, который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что на сегодняшний момент по этой теме существует много нюансов.

Ранее Госдепартамент США направил в американский конгресс доклад, согласно которому Россия нарушила условия ДСНВ.

Из него следует, что Москва не допустила организацию проверок, отказав Вашингтону в переговорах по соблюдению соглашений. В Госдепе подчеркнули, что после этого США стало труднее отслеживать количество боеголовок России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данные заявления, подчеркнув, что доклад американской стороны вызывает саркастическую улыбку. Она отметила, что Россия продолжает следовать требованиям ДСНВ.

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