Министр обороны ФРГ позволил себе жесткие высказывания в адрес Путина

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус резко высказался в отношении президента России Владимира Путина. В интервью газете Bild он заявил, что мир был бы лучше без российского лидера.

"Без сомнения и совершенно точно", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, был бы мир лучше без Путина.

Такое заявление он сделал в ходе рабочей поездки на Украину, которая не анонсировалась.

Писториус был назначен на пост министра обороны Германы в начале 2023 года. Он сменил на посту подавшую в отставку Кристину Ламбрехт.

После вступления в должность Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в Германии была ошибочным решением. При этом он подчеркнул, что его слова не связаны со сложившейся в мире ситуацией.

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