В Польше анонсировали прибытие танков Leopard на Украину в марте

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Бронированные машины Leopard прибудут на Украину в марте 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"В марте эти танки попадут на Украину", – цитирует его ТАСС.

В настоящее время, уточнил Блащак, танкисты из Украины проходят обучение по управлению техникой на территории Польши. Помощь стране, по его словам, будет предоставлена в середине марта.

До этого сообщалось, что Нидерланды совместно с Данией и ФРГ поставят Украине танки Leopard 1. Партия поставляемой техники составит около 100 машин. Помимо танков, украинских военных обеспечат запасными частями и боеприпасами к бронированным машинам.



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