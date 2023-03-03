В ЧВК "Вагнер" заявили, что ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Удерживающие Артемовск подразделения Вооруженных сил Украины взорвали почти все мосты на подступах к городу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК "Вагнер".

"При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать. Практически все мосты на подступах к Бахмуту (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) – они все уничтожили", – заявил он.

По словам бойца, украинские военные ведут обстрел оставленных населенных пунктов под Артемовском, чтобы максимально замедлить процесс окружения города российскими подразделениями. Также они стремятся уничтожить как можно больше объектов гражданской инфраструктуры, чтобы затруднить для РФ задачу ее восстановления в будущем.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими силами. По его словам, под контролем украинских подразделений осталась всего одна дорога в город.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска силами ВС РФ

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