Мужчине оторвало правую стопу из-за подрыва на мине "Лепесток" в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жителю села Черемошное Белгородской области оторвало стопу в результату подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, местный житель косил траву в овраге, где был заложен "Лепесток". Скорая помощь доставила пострадавшего в городскую больницу № 2. На данный момент мужчину перевели в противошоковую операционную, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

⠀

"Уважаемые жители области! В результате предыдущих обстрелов приграничных территорий региона сохраняется минная опасность. Прошу вас воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной", – поделился Гладков.

Ранее сообщалось, что подросток пострадал в Донецке из-за подрыва на противопехотной мине "Лепесток", которые на город сбрасывают ВСУ. По словам мэра Алексея Кулемзина, травмы получил мальчик 2008 года рождения.