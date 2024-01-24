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24 января, 07:15

Происшествия

Одного из участников ночных гонок в центре Москвы задержали

Одного из участников ночных гонок в центре Москвы задержали

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Полиция работает с предполагаемыми участниками ночных гонок по Москве. Одного из них задержали, второй пришел в отделение самостоятельно. Теперь они могут стать фигурантами уголовного дела.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как нарушители едут по дороге с высокой скоростью и совершают опасные маневры. Как пишут СМИ, одним из участников заезда оказался автоблогер Гаджи Гаджиев. Ранее его задерживали в Дагестане за опасный дрифт, а в Саратове он проехал по центральной пешеходной улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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