Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Выживший при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане медик Игорь Сывороткин рассказал, что перевозимую Анну Евсюкову обнаружили уже мертвой, сообщает газета "Известия".

Ее супруга Анатолия Евсюкова нашли только наутро. По словам медика, его выбросило в противоположную сторону.

Кроме того, Сывороткин подтвердил, что один из выживших добрался до села Педу в районе Коф-Аб на севере провинции Бадахшан и попросил о помощи. Он рассказал, что о помощи у местных жителей сперва просил жестами, а затем пытался говорить на английском. После этого жители села пошли к самолету за россиянами. Им пришлось идти пешком по горам, поскольку местность не позволила использовать какой-либо транспорт.

Ранее пилот Аркадий Грачев, выживший в катастрофе, заявил, что причиной падения самолета стали "технические проблемы".

Вместе с другими выжившими его вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Он рассказал, что в результате грамотных действий экипажа самолет посадили на пике горы, предотвратив его падение.

Четыре россиянина, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву рано утром 26 января. Самолет приземлился в аэропорту Внуково. На борту находились два пилота и два врача, переживших крушение.

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков. Позже стало известно, что супруги погибли, а еще четыре человека, которые являлись членами экипажа, выжили.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек