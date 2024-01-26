Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП

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Пилот Аркадий Грачев, выживший в катастрофе в Афганистане, заявил, что причиной падения самолета стали "технические проблемы", сообщает РИА Новости.

Вместе с другими выжившими его вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Он рассказал, что в результате грамотных действий экипажа, самолет посадили на пике горы, предотвратив его падение. Мужчина отметил, что они провели на морозе 1,5 суток.

"Дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", – добавил Грачев.

Он также опроверг слухи о том, что в самолете была крупная сумма наличными. По его словам, денег там не было.

Четыре россиянина, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву рано утром 26 января. Самолет приземлился в аэропорту Внуково. На борту находились два пилота и два врача, переживших крушение.

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков. Позже стало известно, что супруги погибли, а еще четыре человека, которые являлись членами экипажа, выжили.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек