Выжившие при крушении самолета в Афганистане вернутся на родину 26 января – МИД РФ

Фото: телеграм-канал Baza

Четверо россиян, которые остались живы после падения самолета в горах Афганистана, вернутся в Россию 26 января. Об этом заявили РИА Новости в МИД РФ.

При этом никаких подробностей ведомство не стало раскрывать.

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков. Позже стало известно, что супруги погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек