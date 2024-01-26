26 января, 07:47Происшествия
Россияне, выжившие на упавшем в Афганистане самолете, прилетели в Москву
Фото: телеграм-канал Mash
Четыре россиянина, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву, сообщает ТАСС.
Рано утром 26 января самолет приземлился в аэропорту Внуково. На борту находились два пилота и два врача, переживших крушение. Их рейс прилетел из Дубая.
21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.
Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков. Позже стало известно, что супруги погибли, а еще четыре человека, которые являлись членами экипажа, выжили.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".
На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек
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