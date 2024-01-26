РФ призывает СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 украинскими войсками

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Россия призывает государства – члены Совбеза ООН осудить катастрофу сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Призываем членов Совета безопасности и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты киевской хунты", – приводит его слова ТАСС.

Полянский подчеркнул, что молчание в данной ситуации лишь подкрепит уверенность коррумпированного диктаторского режима лидера Украины Владимира Зеленского.

По словам Полянского, все данные России указывают на то, что Украина совершила данное преступление преднамеренно, так как украинское руководство прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Он также отметил, что США и ФРГ будут прямыми соучастниками теракта, если выяснится что украинские силы использовали для атаки ЗРК Patriot или IRIS-T.

При этом заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло отметила, что ООН не в состоянии верифицировать сообщения об обстоятельствах крушения Ил-76.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января в нескольких километрах от села Яблонова в Белгородской области.

На борту самолета находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно данным Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса украинских сил.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева