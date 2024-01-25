Песков заявил о своевременном уведомлении Киева о перевозке военнопленных в Ил-76

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия своевременно сообщила Украине о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он предложил ориентироваться на сообщения, которые сделала российская сторона. Так он прокомментировал заявление ГУР МО Украины о том, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту судна. Однако в ведомстве подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. ГУР МО Украины также обвинило РФ в попытке дестабилизировать обстановку на украинской территории и ослабить ее международную поддержку.

Песков добавил, что механика, которая связана с обменом военнопленными, – это деликатная информация, данный процесс должен осуществляться вне публики.

"В интересах продвижения этого процесса вряд ли нужно все эти детали обсуждать сейчас", – сказал он.

По данным пресс-секретаря президента РФ, следователи начали работу, найдены два черных ящика (речевой самописец и прибор регистрации параметров полета), известно о наличии на обломках фюзеляжа самолета отверстий от поражающих элементов.

Песков объяснил, что сейчас предстоит определить тип последних и к какому виду вооружения они относятся.

Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Запад попытается смягчить удар по Украине после теракта с Ил-76. Об этом сообщает радио КП.

По его мнению, Западу будет тяжело заявить, что Украина невиновна, когда "все факты налицо". Многие пленные ВСУ теперь не захотят возвращаться на Украину, уверен он.

"Многие на Западе должны задуматься, что же они создали на территории Украины, какого монстра, который охотится за жизнями гражданских", – подчеркнул Джабаров.

Самолет Ил-76 на борту с украинскими военнопленными накануне потерпел крушение в Белгородской области. В момент ЧП в нем находились 65 пленных, а также три сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса ВСУ. Украинский лидер Владимир Зеленский после произошедшего заявил, что Украина будет настаивать на организации международного расследования по факту произошедшего.

Утром 25 января на месте крушения Ил-76 обнаружили черные ящики. Они были переданы следователям для изучения.

Позднее на месте крушения Ил-76 были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей самолет. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").

Между тем в Госдепе США уже заявили, что ожидают от РФ и Украины результатов расследования произошедшего.

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области