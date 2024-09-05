05 сентября, 14:15Общество
Жители Люберец пожаловались в полицию на устроившего салют поздно ночью мужчину
В подмосковных Люберцах полиция разбирается с молодым человеком, который устроил романтический сюрприз для девушки. Он в полночь приехал на серебристом седане с большим букетом бело-красных роз и запустил фейерверк под окнами девушки.
Порыв души и звуки салюта, похожие на взрывы, не оценили жильцы ЖК. Их возмутил шум и напугали залпов. Жители вызвали полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.