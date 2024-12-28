Юрист Адамс: отказ оплатить работу в Новый год грозит директору дисквалификацией

Фото: depositphotos/Milkos

Отказ директора оплатить работу в новогодние праздники является нарушением ТК РФ, это может грозить руководителю дисквалификацией. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Давида Адамса.

"Для начала следует обратиться к работодателю с письменным требованием, в том числе в свободной форме, указав, что в соответствии с законом вы имеете право на повышенную оплату труда за праздничные дни. Такое заявление лучше предоставить в двух экземплярах: один оставить работодателю, а второй – себе, с отметкой о получении <...> Это создаст документальное подтверждение ваших действий", – посоветовал адвокат.

Если же ситуация не меняется, работнику следует обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру, отметил Адамс. Подобный шаг часто оказывается более эффективным. Помимо этого, можно обратиться с заявлением в суд. По словам юриста, судебное разбирательство может занять определенное время.

Так, неуплата работы в праздничные дни будет грозить директору штрафами: от 10–20 тысяч рублей – для руководителя и от 30–50 тысяч рублей – для организаций среднего и крупного размера. В случае повторных нарушений суммы санкций увеличиваются, директора же могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

"Кроме того, работодатель будет обязан выплатить сотруднику не только причитающиеся суммы, но и компенсацию за задержку – это 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Работник также вправе требовать компенсации морального вреда", – заключил Адамс.

Ранее юрист Вадим Виноградов напомнил правила увольнения в новогодние праздники. Так, по его словам, увольнение в период новогодних праздников выполняется так же, как и в любое другое время года. При этом 2 недели начнут отсчитываться лишь со следующего дня после заявления об увольнении. Однако если его подать в праздники, то отсчет этого срока будет идти лишь с первого рабочего дня после праздничного дня.

