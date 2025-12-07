Медведев назвал нацстратегию США "попыткой разворота корабля"

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Обновленная стратегия нацбезопасности США похожа "на попытку разворота огромного корабля". Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в MAX.

"Он (документ. – Прим. ред.) больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс", – написал Медведев.

Политик, назвав обновленную стратегию примечательной, также отметил, что в ней Вашингтон впервые за много лет говорит о необходимости налаживании отношений с Россией.

Вместе с тем Медведев подчеркнул, что Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги.

Белый дом ранее опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя документ, назвал позитивным шагом исчезновение "прямой угрозы РФ".

По его словам, Кремль намерен подробнее ознакомиться со стратегией и проанализировать ее положения. В частности, в документе содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.