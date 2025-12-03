Le Monde: дипломаты ЕС повергнуты в шок после задержания Могерини

Фото: ТАСС/Zuma

Дипслужба Евросоюза была шокирована задержанием бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Le Monde.

Комментировать случившееся отказались и Еврокомиссия, и экс-глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По словам бывшего председателя Европейского совета и президента Брюггского колледжа Хермана ван Ромпея, о произошедшем он узнал лишь через несколько часов.

Журналисты напомнили неоднозначное назначение Могерини в 2020 году. Они уточнили, что у нее не было управленческого и академического опыта для высокой должности, а само назначение проходило непрозрачно.

Накануне, 2 декабря, бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах в рамках расследования возможного нецелевого использования средств объединения.

По данным СМИ, правоохранители задержали Могерини и ее бывшего генсека Стефана Саннино. Утверждается, что фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве с тендерами на строительство, которые спонсировал ЕС.