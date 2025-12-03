Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 13:17

Политика
Главная / Новости /

Politico: коррупционный скандал в ЕС усилит противостояние фон дер Ляйен и Каллас

Коррупционный скандал в ЕС может усилить противостояние фон дер Ляйен и Каллас

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Коррупционный скандал в структурах Евросоюза может привести к дальнейшему обострению противостояния между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на Politico.

Согласно информации СМИ, давно продолжающийся конфликт за влияние внутри объединения усиливается на фоне расследования о хищениях средств. Один из высокопоставленных чиновников встал на сторону фон дер Ляйен, в то время как ее критики, по данным источников, "готовы использовать против нее все" и возлагают на нее ответственность за действия всех институтов, включая внешнеполитическую службу.

Власти Венгрии, как уточняет СМИ, уже воспользовались ситуацией для атаки на ЕС. Представитель кабинета премьер-министра Виктора Орбана Золтан Ковач отметил, что институты Евросоюза "больше похожи на криминальный сериал, чем на функционирующий союз".

Полиция Бельгии 2 декабря провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах в ходе расследования возможного нецелевого использования средств объединения.

СМИ сообщали, что правоохранителями была задержана бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Ее обвиняли в коррупции. Также был задержан бывший генеральный секретарь Могерини Стефано Саннино.

По данным газеты Le Monde, дипломаты ЕС были шокированы задержанием Могерини. Давать комментарии случившегося отказались и Еврокомиссия, и экс-глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика