Politico: коррупционный скандал в ЕС усилит противостояние фон дер Ляйен и Каллас

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Коррупционный скандал в структурах Евросоюза может привести к дальнейшему обострению противостояния между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на Politico.

Согласно информации СМИ, давно продолжающийся конфликт за влияние внутри объединения усиливается на фоне расследования о хищениях средств. Один из высокопоставленных чиновников встал на сторону фон дер Ляйен, в то время как ее критики, по данным источников, "готовы использовать против нее все" и возлагают на нее ответственность за действия всех институтов, включая внешнеполитическую службу.

Власти Венгрии, как уточняет СМИ, уже воспользовались ситуацией для атаки на ЕС. Представитель кабинета премьер-министра Виктора Орбана Золтан Ковач отметил, что институты Евросоюза "больше похожи на криминальный сериал, чем на функционирующий союз".

Полиция Бельгии 2 декабря провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах в ходе расследования возможного нецелевого использования средств объединения.

СМИ сообщали, что правоохранителями была задержана бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Ее обвиняли в коррупции. Также был задержан бывший генеральный секретарь Могерини Стефано Саннино.

По данным газеты Le Monde, дипломаты ЕС были шокированы задержанием Могерини. Давать комментарии случившегося отказались и Еврокомиссия, и экс-глава Евродипломатии Жозеп Боррель.