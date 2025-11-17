Форма поиска по сайту

17 ноября, 16:08

Общество

Путин подписал закон об увеличении оснований для увольнения иностранцев

Фото: kremlin.ru

Закон о расширении перечня оснований для увольнения иностранных граждан был подписан Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Таким образом закон расширяет перечень оснований для увольнения иностранца, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников для выполнения нормативных правовых актов субъекта РФ.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Раннее Путин подписал закон о введении целевой ординатуры для всех бюджетных мест и обязательное наставничество сроком до 3 лет для выпускников медицинских вузов.

