Путин подписал закон об увеличении оснований для увольнения иностранцев

Закон о расширении перечня оснований для увольнения иностранных граждан был подписан Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Таким образом закон расширяет перечень оснований для увольнения иностранца, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников для выполнения нормативных правовых актов субъекта РФ.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

