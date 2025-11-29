Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX рассказал о законах, которые вступят в силу в России в декабре, в том числе о совершенствовании миграционной политики.

"В рамках эксперимента по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из нее биометрические персональные данные у мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через государственную границу России, где есть техническая возможность", – подчеркнул он.

Кроме того, были изменены условия для получения медицинского полиса мигрантами. Володин отметил, что соответствующий закон вступил в силу 28 ноября, теперь иностранцы смогут воспользоваться бесплатной медпомощью в России, только легально отработав на территории страны не менее пяти лет.

По словам председателя ГД, с 17 ноября начал действовать закон об ужесточении ответственности за совершение преступлений против страны.

"За склонение детей к террористической или диверсионной деятельности введено максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменены сроки давности по всем преступлениям этой направленности", – напомнил Володин.

Также, он указал, что в скором времени расширится информирование о мерах соцзащиты онлайн. В рамках этой меры обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через "Госуслуги" будут информировать о положенных мерах поддержки.

Помимо этого, с декабря в закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, в которой прописаны формы и порядок проверок, закреплен режим постоянного госнадзора и определены мероприятия, проводимые в его рамках.

С 14 декабря размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, открывать счета эскроу по долевому строительству смогут только в тех кредитных организациях, которые будут соответствовать определенному уровню кредитного рейтинга.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в России продукции с электронной компонентной базой. Его плательщиками станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. При этом их перечни, а также размеры сбора установит правительство страны.

