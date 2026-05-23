Ягодный сезон начался на столичных ярмарках

Первую в этом сезоне клубнику уже можно найти на прилавках московских ярмарок. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ягода поступает в Москву из Краснодарского края, Дагестана, Ставрополья, Ростовской, Липецкой и Нижегородской областей. Среди сортов – "кулон", "виктория", "альба", "олимпия", "клери", "черный принц", "азия", "максим", "купчиха", "брилла". Покупателям нравятся определенные виды за аромат, яркий вкус или плотную мякоть.

По словам участницы московской ярмарки на Хабаровской улице Марии Юренковой, сначала в столицу привозят ранние сорта, а потом – более поздние. Например, "азия" и "гигантелла" еще только на подходе.

Она рекомендовала хранить клубнику в холодильнике в открытом контейнере, чтобы продлить свежесть ягоды. Также не стоит мыть ее всю сразу – это лучше сделать непосредственно перед подачей.

Отмечается. что клубника содержит много витамина С и органических кислот. Яркий цвет ей придают антоцианы, а насыщенный аромат – свыше 300 летучих соединений.

Эта ягода часто используется не только в десертах, но и салатах. Ее можно подать с зеленью и сыром страчателла.

Еще один интересный вариант подачи – клубничная сальса к мясу и рыбе. Мелконарезанная клубника смешивается с зеленым луком, мятой и лимонным соком. А на завтрак ягоду можно запечь в духовке с овсянкой и медом.

Ранее эксперт Илья Березнюк рассказал, что клубника в российской рознице подешевела на 25–30% с начала весны. По мере того как будет нарастать предложение из южных и центральных регионов, цена продолжит падать. Традиционно пик удешевления приходится на июнь, когда начинается массовая уборка ягод в Центральном федеральном округе.