Павильоны "Ягодные сезоны" открылись по всей Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего в городе открылось 300 брендированных точек, что на 20% больше, чем годом ранее, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Многие покупают сезонную ягоду по дороге с работы домой или во время прогулки по городу в выходные. За 11 лет горожане полюбили этот формат торговли, поэтому увеличение количества павильонов стало очевидным шагом", – пояснил он.

Все площадки находятся рядом с жилыми районами, около станций метро и остановок наземного транспорта. Кроме того, в качестве поддержки сельхозпроизводителей город предоставляет бесплатное место для торговли, которое можно получить с условием ротации.

Первые ягоды привезли из фермерских хозяйств Краснодарского и Ставропольского края, а также:

Волгоградской области;

Астраханской области;

Ростовской области;

Херсонской области;

Крыма;

Адыгеи;

Дагестана;

Карачаево-Черкесии;

Северной Осетии;

Алании;

Ингушетии.

Для покупателей по мере созревания будут доступны земляника, малина, голубика, смородина, крыжовник, ежевика, брусника, черника, клюква и жимолость. Бессменным лидером спроса является клубника – в прошлом сезоне на нее пришлось 2,7 тысячи тонн ягод, то есть 80%.

Ранее эксперт Илья Березнюк рассказал, что клубника в российской рознице подешевела на 25–30% с начала весны. По мере того как будет нарастать предложение из южных и центральных регионов, цена будет падать. Традиционно пик удешевления приходится на июнь, когда начинается массовая уборка ягод в Центральном федеральном округе.

