Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 13:22

Город

Павильоны "Ягодные сезоны" открылись по всей Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Павильоны "Ягодные сезоны" открылись по всей Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего в городе открылось 300 брендированных точек, что на 20% больше, чем годом ранее, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Многие покупают сезонную ягоду по дороге с работы домой или во время прогулки по городу в выходные. За 11 лет горожане полюбили этот формат торговли, поэтому увеличение количества павильонов стало очевидным шагом", – пояснил он.

Все площадки находятся рядом с жилыми районами, около станций метро и остановок наземного транспорта. Кроме того, в качестве поддержки сельхозпроизводителей город предоставляет бесплатное место для торговли, которое можно получить с условием ротации.

Первые ягоды привезли из фермерских хозяйств Краснодарского и Ставропольского края, а также:

  • Волгоградской области;
  • Астраханской области;
  • Ростовской области;
  • Херсонской области;
  • Крыма;
  • Адыгеи;
  • Дагестана;
  • Карачаево-Черкесии;
  • Северной Осетии;
  • Алании;
  • Ингушетии.

Для покупателей по мере созревания будут доступны земляника, малина, голубика, смородина, крыжовник, ежевика, брусника, черника, клюква и жимолость. Бессменным лидером спроса является клубника – в прошлом сезоне на нее пришлось 2,7 тысячи тонн ягод, то есть 80%.

Ранее эксперт Илья Березнюк рассказал, что клубника в российской рознице подешевела на 25–30% с начала весны. По мере того как будет нарастать предложение из южных и центральных регионов, цена будет падать. Традиционно пик удешевления приходится на июнь, когда начинается массовая уборка ягод в Центральном федеральном округе.

Читайте также


городеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика