Давка на футбольном стадионе в Сальвадоре привела к гибели 9 человек

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Девять человек стали жертвами давки на футбольном стадионе Кускатлан в Сальвадоре. Об этом со ссылкой на национальную полицию сообщает РИА Новости.

"Число погибших после давки на стадионе Кускатлан составляет 9 человек. Несколько раненых фанатов доставлены в близлежащие больницы, по крайней мере двое из них в критическом состоянии", – указано в сообщении.

Уточняется, что давка на одном из входов стадиона была спровоцирована фанатами, которые пытались попасть на трибуну. Причиной происшествия стали проданные фанатам фальшивые билеты – обманутые болельщики решили силой пробиться на трибуны, сообщили в полиции.

По заявлениям очевидцев, полиция у стадиона применяла слезоточивый газ, что и могло вызвать давку.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и более 300 пострадали в результате давки, которая возникла на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне. Певец заявил, что оплатит похороны погибшим.