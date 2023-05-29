Футбольные фанаты напали на консульство РФ на Аландских островах – СМИ

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Футбольные фанаты напали на консульство Российской Федерации в городе Мариехамн на Аландских островах (автономная территория в составе Финляндии. – Прим. ред.). Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

В издании уточнили, что вечером 27 мая несколько болельщиков, которые прибыли на матч местной футбольной лиги, провели демонстрацию перед российским консульством. По словам начальника местной полиции Юхана Павли, ущерб сотрудникам, зданию и территории консульства фанатами не был нанесен.

"На основе предыдущего опыта мы произвели оценку рисков и повысили уровень защиты", – заявил Павли.

Отмечается, что всего на месте происшествия было замечено семь нарушителей. Полиция задержала одного из них.

Ранее сообщалось, что девять человек стали жертвами давки на футбольном стадионе Кускатлан в Сальвадоре 21 мая.

В национальной полиции уточнили, что давка на одном из входов стадиона была спровоцирована фанатами, которые пытались попасть на трибуну. Причиной происшествия стали проданные фанатам фальшивые билеты – обманутые болельщики решили силой пробиться на трибуны.

