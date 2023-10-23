Один ученик погиб в результате стрельбы в школе бразильского города Сан-Паулу

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Злоумышленник открыл стрельбу в школе бразильского города Сан-Паулу. В результате случившегося один ученик погиб, сообщает правительство штата в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно информации, ранения получили три ребенка, им оказывается помощь в больнице.

Правоохранительные органы задержали преступника и изъяли у него оружие. По данным портала G1, злоумышленником является 15-летний подросток.

13 октября мужчина совершил нападение с ножом на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Один человек погиб, трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией.

Позже стало известно, что семью убийцы учителя во Франции должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Нападавшим оказался 20-летний Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в социальных сетях запрещенных материалов террористической группировки, запрещенной в России.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение мобилизовать до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас.

Перестрелка произошла в отеле в турецком Бодруме