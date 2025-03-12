Geo TV: в Пакистане силовики освободили 155 пассажиров захваченного боевиками поезда

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В Пакистане удалось освободить по меньшей мере 155 заложников из захваченного боевиками поезда. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах.

В материале отметили, что силы безопасности продолжают операцию по освобождению остальных заложников. Из освобожденных 17 человек госпитализированы для предоставления "неотложной медицинской помощи".

По данным телеканала, в ходе операции были уничтожены около 30 боевиков. Нападавшие отогнали поезд в отдаленный регион у границ с Афганистаном и Ираном, после чего разбились на мелкие группы. Предположительно, экстремисты используют спутниковые телефоны и поддерживают связь с предполагаемыми организаторами нападения в Афганистане.

Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" взяли в заложники 450 пассажиров поезда в пакистанской провинции Белуджистан 11 марта. Экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду.

В свою очередь, в российском генеральном консульстве в пакистанском городе Карачи заявили, что не знают о наличии россиян в захваченном поезде.

