Консульству РФ в Пакистане неизвестно о наличии россиян в захваченном поезде

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Российское генеральное консульство в пакистанском городе Карачи не знает о том, есть ли российские граждане среди взятых в заложники пассажиров поезда. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей дипломатической миссии.

"У нас нет информации об этом", – отметили там.

Ранее, по данным СМИ, боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" взяли в заложники 450 пассажиров поезда в пакистанской провинции Белуджистан. Подробности не сообщались.

До этого неизвестные вооруженные люди напали на президентский дворец в столице Чада Нджамене. СМИ отмечали, что ответственными за нападение стали боевики террористической группировки "Боко Харам". В результате нападения были погибшие и раненые.

