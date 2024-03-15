Боевики атаковали гостиницу в столице Сомали – СМИ

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Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" (признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ) атаковали гостиницу, которая находится около президентского дворца в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

По данным журналистов, боевики подорвали автомобиль возле здания отеля и устроили перестрелку внутри него.

В СМИ подчеркнули, что в результате нападения пострадали глава министерства юстиции Сомали и директор ТВ-станции SMS в Могадишо, представитель правительства страны, члены федерального парламента, а также глава полицейского подразделения и несколько солдат.

Ранее сообщалось, что около двадцати вооруженных людей захватили грузовой корабль у побережья Сомали, взяв его под свой контроль. Сухогруз шел под флагом Бангладеша и направлялся из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты.

До этого Воздушно-космические силы РФ уничтожили две базы террористов в Сирии и ликвидировали более 20 боевиков. Удар российских ВКС был нанесен 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб.

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