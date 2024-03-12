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Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Фото: 123RF/ivanoel
Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав Исламского сопротивления в Ираке, заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление группировок.
Уточняется, что атака была проведена вечером в понедельник, 11 марта, с использованием беспилотников.
В феврале военные США нанесли удар по цели в Ираке и уничтожили командира группировки "Катаиб Хезболлах". В командовании США подчеркнули, что считают его ответственным за планирование и участие в атаках против американских сил в регионе.
До этого МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста из-за американских ударов по западу страны.
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