В США признали погибшими двух военных, пропавших у берегов Сомали

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В США признали погибшими двух американских военных спецназа ВМС США, которые пропали 11 января в Аденском заливе возле берегов Сомали. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

В оборонном ведомстве отметили, что после 10 дней тщательных поисков тела бойцов не удалось обнаружить, в связи с чем их статус был изменен на "мертвые".

Ранее СМИ сообщали о том, что Пентагон проводит поисково-спасательную операцию в Аденском заливе у берегов Сомали, где пропали двое военнослужащих спецназа ВМС США.

По информации журналистов, двое военнослужащих упали в воду, пытаясь подняться на борт судна у берегов Сомали. Подчеркивалось, что инцидент не связан с ударами США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.