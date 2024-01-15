ВСУ сообщили о гибели "одного из самых опытных" боевых летчиков Украины

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Воздушное командование "Запад" Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о гибели "одного из самых опытных" боевых летчиков Украины генерала Станислава Павловича. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на публикацию командования в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что 65-летний генерал был летчиком-снайпером. Он начинал свою карьеру обычным пилотом, но дорос до командира бомбардировочного авиационного полка. Последнее время он летал на фронтовым бомбардировщике Су-24. Причина смерти военного не уточняется.

Ранее подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали украинского танкиста Максима Гацанюка, который считался лучшим в кругах украинской армии. Данный факт подтвердили представители Рады города Погребище Винницкой области.

Военного смертельно ранили у села Соколовка Запорожской области предположительно в ноябре 2023 года. Уточняется, что до этого он не раз появлялся в эфирах местного национального телевидения, убеждая людей в том, что "Киев очень близок к победе".

Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские войска испытывают критическую ситуацию с личным составом. Также он подчеркнул, что качество приходящего личного состава "оставляет желать лучшего".

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