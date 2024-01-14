Пентагон ищет двух пропавших военнослужащих спецназа ВМС США в водах залива у Сомали – СМИ

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Пентагон проводит поисково-спасательную операцию в Аденском заливе у берегов Сомали, где пропали двое военнослужащих спецназа ВМС США. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

По данным газеты, двое военнослужащих США упали в воду, пытаясь подняться на борт судна у берегов Сомали. При этом источники отмечают, что их личности не установлены, кроме того, неясно на какое судно они пытались попасть.

В материале подчеркивается, что инцидент не связан с недавними ударами, нанесенными США и Великобританией по объектам хуситов в Йемене. Войска США в регионе также сотрудничают с другими странами в рамках операций по борьбе с пиратством в Аденском заливе, и американские военнослужащие иногда поднимаются на борт судна, чтобы удостоверится, что оно не перевозит запрещенные материалы.

Центральное командование Вооруженных сил США отказалось предоставить дополнительную информацию "до завершения операции по поиску военных".

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Американский президент Джо Байден заявил, что отдал приказ о нанесении ударов в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.