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21 ноября, 16:31

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AP: 38 человек погибли в ходе вооруженного нападения на северо-западе Пакистана

Не менее 38 человек погибли при вооруженном нападении в Пакистане – СМИ

Фото: 123RF/chalabala

Не менее 38 человек погибли в ходе вооруженного нападения на северо-западе Пакистана, сообщает Associated Press.

"Боевики открыли огонь по пассажирским автомобилям, перевозившим мусульман-шиитов в неспокойном регионе на северо-западе Пакистана, убили по меньшей мере 38 человек, в том числе шесть женщин, и ранили еще 20", – говорится в материале.

Отмечается, что несколько раненых были госпитализированы в критическом состоянии. По информации пакистанской полиции, объектом нападения стал конвой, который следовал из Парачинара в Пешавар. ЧП стало крупнейшим нападением в регионе за последние несколько лет.

Ранее в результате вооруженного нападения был ранен министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал. Все произошло в городе Наровал провинции Пенджаб. На министра напали, когда он находился в машине. Злоумышленник выстрелил из пистолета и ранил главу МВД Пакистана в плечо.

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