Власти Пакистана назвали возможную причину крушения поезда

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Возможная причина крушения поезда в Пакистане может заключаться в механической неисправности или саботаже. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на министра железных дорог и авиации страны Хаваджа Саада Рафика.

"Это довольно большая авария. Мы проведем расследование", – подчеркнул он.

По словам главы ведомства, предварительное расследование установило, что перед аварией состав не превышал положенную скорость.

Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление из-за гибели людей и поручил оказать пострадавшим медпомощь.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 30 пассажиров погибли и еще 80 пострадали в результате схода десяти вагонов поезда с рельсов Пакистане. Чрезвычайное происшествие случилось в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Навабшах. В настоящее время проводятся спасательные работы.

Движение поездов на этом участке пути приостановлено. Причины инцидента сейчас выясняются.

Накануне с рельсов сошли шесть вагонов с зерном в Молдавии. Предварительной причиной случившегося называют повреждение путей. Поезд двигался со станции Басарабяска на Украину.

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