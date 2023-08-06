17:35Происшествия
Власти Пакистана назвали возможную причину крушения поезда
Фото: AP Photo/Umair Ali
Возможная причина крушения поезда в Пакистане может заключаться в механической неисправности или саботаже. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на министра железных дорог и авиации страны Хаваджа Саада Рафика.
"Это довольно большая авария. Мы проведем расследование", – подчеркнул он.
По словам главы ведомства, предварительное расследование установило, что перед аварией состав не превышал положенную скорость.
Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление из-за гибели людей и поручил оказать пострадавшим медпомощь.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 30 пассажиров погибли и еще 80 пострадали в результате схода десяти вагонов поезда с рельсов Пакистане. Чрезвычайное происшествие случилось в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Навабшах. В настоящее время проводятся спасательные работы.
Движение поездов на этом участке пути приостановлено. Причины инцидента сейчас выясняются.
Накануне с рельсов сошли шесть вагонов с зерном в Молдавии. Предварительной причиной случившегося называют повреждение путей. Поезд двигался со станции Басарабяска на Украину.
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