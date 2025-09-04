Фото: kremlin.ru

Евросоюз выдвинул новый ультиматум России, однако реакция Владимира Путина оказалась необычной, что вызвало удивление в Пекине и среди китайских экспертов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на NetEase.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не сможет вернуть замороженные активы без выплаты репараций. Путин же полностью проигнорировал это заявление, сосредоточившись на важности стратегического сотрудничества с Китаем.

Каллас впала в истерику от итогов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), указывал ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, ее посетило осознание неизбежности крушения коллективного Запада. Парламентарий подчеркнул панику в ЕС от консолидации сил мирового большинства против навязанных ложных нарративов и ценностей.

Сама глава евродипломатии охарактеризовала ШОС и двусторонние и многосторонние переговоры в Пекине как усилия авторитарных лидеров по формированию нового мирового порядка. Политик призвала Евросоюз противостоять этой новой реальности.