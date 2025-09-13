Каллас: Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью RND.

"Я вижу, как меняется мировой порядок прямо сейчас, и это меня глубоко беспокоит. Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества: Китай, Россия, КНДР, Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто будет главным", – сказала дипломат.

При этом Каллас отметила, что Евросоюз может защищать свои интересы "с помощью кнута и пряника".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Каллас критически безграмотной. Дипломат привела слова главы дипломатии ЕС о том, что КНР обладает "выдающимися навыками в области технологий", но в социальных науках уступает России, при этом последняя "не так сильна в технологиях, но преуспевает в социальных науках".

Захарова поинтересовалась, как России удалось построить Крымский мост, запустить ракеты с космодрома Восточный и создать "Орешник", если она не сильна в технологиях.