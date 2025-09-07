Захарова назвала Каллас безграмотной из-за слов о российских технологиях

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала критически безграмотной главу дипслужбы Евросоюза Кайю Каллас, которая заявила, что россияне не так сильны в технологиях.

Дипломат привела слова Каллас о том, что КНР обладает "выдающимися навыками в области технологий", но в социальных науках уступает России, при этом Москва "не так сильна в технологиях, но преуспевает в социальных науках".

"Если Россия "не так сильна в технологиях", кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома "Восточный"? Кто создал "Орешник"?" – указала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, без сильной позиции в соцнауках Пекин не управлял бы миллиардом граждан.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Каллас от итогов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) посетило осознание неизбежности крушения коллективного Запада. Кроме того, он отметил, что бюрократия Евросоюза "впала в панику от консолидации сил мирового большинства для слома навязанных западным меньшинством ложных нарративов и ценностей".

