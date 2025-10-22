Рябков не подтвердил обмен между РФ и США документами в формате non-paper по Украине

Фото: ТАСС/Арина Антонова

В последние дни Россия и США не осуществляли обмен документами в формате non-paper (неофициальный дипломатический меморандум. – Прим. ред.) по вопросам урегулирования ситуации на Украине, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что многочисленные слухи и сообщения, основанные на анонимных источниках и распространяемые преимущественно западными СМИ, не способствуют прояснению ситуации.

"Потому что народ уже не может понять, где тут правда, где выдумка. Я не хочу выступать как человек, который добавляет здесь "огня", – приводит слова Рябкова ТАСС.

Соответствующую информацию ранее распространило агентство Reuters. Со слов анонимных американских чиновников, Москва якобы направила Вашингтону секретную дипломатическую ноту, в которой изложила условия для достижения мирного соглашения с Киевом.

Утверждалось, что Россия в том числе подтвердила в документе свои прежние требования, включая необходимость установления контроля над всей территорией Донбасса.

Ранее американские СМИ также сообщали, что страны Евросоюза совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Документ предусматривает гарантии безопасности для Украины, ее скорейшее вступление в ЕС и постепенное снятие санкций с России.

По данным журналистов, реализацией договоренностей будет заниматься специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа. При этом уточнялось, что все пункты плана будут реализованы только после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня.

