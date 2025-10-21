Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что Запад не даст Киеву гарантий в поддержке

Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali

Обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться без гарантий и указания конкретных сроков, заявил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Он подчеркнул, что несмотря на "амбициозные цели", которые Запад ставил в вопросе поддержки Украины, реализовываться они будут без механизмов обязательного выполнения.

При этом Евросоюз выделит Киеву репарационный кредит из замороженных российских активов, передает радио "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Politico.

Журналисты выяснили, что это планируется сделать до встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште. ЕС надеется, что такой шаг заставит Москву пойти на уступки во время переговоров.

Один из европейских чиновников заявил, что РФ "делает ставку на усталость от войны", но кредит покажет, что Украина будет финансово жизнеспособна еще два-три года.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о предоставлении Украине кредита в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов может получить "счастливое" решение. По данным СМИ, данная тема будет согласована до конца текущего года.

