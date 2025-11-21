Литва остановила транзит грузов "Лукойла" в Калининградскую область

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Предприятие "Железные дороги Литвы" заявило об остановке транзита грузов компании "Лукойл" в Калининградскую область. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

"Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию", – указал глава предприятия Эгидиюс Лазаускас.

Напрямую "Железные дороги Литвы" не имеют контактов с "Лукойлом" – продукцию российской нефтяной компании через Литву транзитом перевозят компании-экспедиторы. Еще в конце октября их уведомили о том, что на завершение договоров отводится переходный период.

"Лукойл" попал в американский санкционный список тогда же, в конце октября. После этого российская компания решила продать зарубежные активы. Уточнялось, что переговоры о продаже идут уже с несколькими потенциальными покупателями.

В частности, Болгария пытается сохранить работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе и старается получить над ним полный контроль. В это же время интерес к покупке НПЗ проявили венгерские энергокомпании.

