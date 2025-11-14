"Лукойл" сообщил о ведении переговоров по продаже своих международных активов

Фото: 123RF.com/morris71

"Лукойл" подтвердил, что ведет переговоры о продаже своих международных активов. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что переговоры идут с несколькими потенциальными покупателями. При этом о конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения согласований от регуляторов.

Кроме того, "Лукойл" стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий. Это, согласно сообщению, позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран энергоресурсами, а также сохранить рабочие места.

"Для оперативного решения возникающих вопросов специалисты "Лукойла" находятся в постоянном взаимодействии с органами власти в регионах деятельности", – отмечается на сайте.

Российская компания попала в американский санкционный список в конце октября. После этого стало известно, что "Лукойл" намерен продать зарубежные активы.

По версии СМИ, за право распоряжаться имуществом компании в Европе и на Ближнем Востоке развернулась "драка". Например, Болгария пытается сохранить работу нефтеперерабатывающего завода в Бургасе и старается получить над ним полный контроль, а власти Молдавии планируют выкупить склад топлива, который обеспечивает работу аэропорта Кишинева.

