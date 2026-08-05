Сеть Dubai Duty Free разрешила клиентам расплачиваться криптовалютой

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Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться криптовалютой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая Dubai Media Office.

Уточняется, что Dubai Duty Free запустила сервис Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в ближневосточных аэропортах, который внедрил регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь клиенты, соответствующие требованиям, могут использовать этот способ оплаты в магазинах Dubai Duty Free в международном аэропорту Дубая и международном аэропорту Аль-Мактум, а также при онлайн-покупках на сайте.

При этом граждане Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уже имеют возможность приобретать авиабилеты у авиакомпании Emirates через платформу Crypto.com. Эта услуга поддерживает оплату в местной валюте – дирхамах ОАЭ.

В свою очередь, Владимир Путин подписал первый российский закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в стране. Он устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.