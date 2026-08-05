Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 11:01

Экономика

Сеть Dubai Duty Free разрешила клиентам расплачиваться криптовалютой

Фото: 123RF.com/tea

Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться криптовалютой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая Dubai Media Office.

Уточняется, что Dubai Duty Free запустила сервис Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в ближневосточных аэропортах, который внедрил регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь клиенты, соответствующие требованиям, могут использовать этот способ оплаты в магазинах Dubai Duty Free в международном аэропорту Дубая и международном аэропорту Аль-Мактум, а также при онлайн-покупках на сайте.

При этом граждане Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уже имеют возможность приобретать авиабилеты у авиакомпании Emirates через платформу Crypto.com. Эта услуга поддерживает оплату в местной валюте – дирхамах ОАЭ.

В свою очередь, Владимир Путин подписал первый российский закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в стране. Он устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

В Московском регионе запретили майнинг до конца 2032 года

Читайте также


бизнесэкономикатехнологии

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика