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09 июня, 13:37

Общество

Приговоренный к условному сроку Исус Христос умер в Казани

Фото: телеграм-канал Baza

Приговоренный к условному сроку Исус Христос умер в Казани, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным собеседника СМИ, тело мужчины 1979 года рождения нашли 1 июня в квартире. Смерть не носит криминального характера.

Мужчина 1979 года рождения с этим именем стал известен после того, как зарегистрировал в своей квартире площадью 31,9 квадратного метра 45 иностранцев. После этого в 2025 году Ново-Савиновский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

В феврале 2026 года суд по требованию прокуратуры обязал Христоса вернуть имя, полученное при рождении, – Евгений Петрович Чекулаев. Была аннулирована запись о смене имени, а на ЗАГС возложили обязанность восстановить ранее существовавшую запись о рождении. Мужчина должен был получить новый документ, который бы удостоверял его личность в соответствии со свидетельством о рождении.

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