Схема, дата запуска, тарифы: что ищут в интернете по запросу МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чаще всего в интернете по теме Московских центральных диаметров ищут схему, тарифы диаметров и дату запуска проекта, рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Самыми популярными темами также стали Демонстрационный павильон МЦД и запросы по конкретным маршрутам, например, "маршрут МЦД-2 Нахабино – Подольск" или "станция Волоколамская МЦД".

Пик запросов о МЦД к "Яндексу" пришелся на конец августа, когда утвердили тарифы МЦД. Запросов тогда было в восемь раз больше, чем в обычные дни. На втором месте – дни, когда появились новости о бесплатных пересадках с МЦД на метро и обновлении схем в подземке. Замкнул тройку день объявления о будущих пересадках на диаметры в подземке.

Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути, 66 станций. С 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга" в смешанном режиме с электричками.

Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона горожан. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями. Они будут открыты для входа с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут. На протяжении всего маршрута от станций метро до конечных станций МЦД пассажиров будут сопровождать более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.