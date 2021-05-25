Свыше 25 тыс новых опор освещения появится в Москве до конца года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 25 тысяч новых опор освещения появится в Москве до конца 2021 года. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

В столице оборудуют свыше 12 тысяч опор во дворах, более 4 тысяч на территориях школ и детских садов. В новых опорах освещения используются только светодиодные светильники.

"На светодиоды постепенно меняют и уже установленные лампы по мере их выхода из строя или по истечении срока эксплуатации. В 2020 году заменили около 6 тысяч старых светильников", – говорится в сообщении.

С 2011 года в Москве установили 249 тысяч новых опор наружного освещения. Кроме того, число осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза.

Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".

Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.