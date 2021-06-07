В столице начали благоустройство территории возле станции "Воронцовская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начали благоустраивать территорию у станции БКЛ "Воронцовская". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Работы пройдут на улице Наметкина, участках улицы Академика Челомея и Старокалужского шоссе.

"В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено и озеленение – будут обустроены газоны и цветники, осенью планируется высадить более 50 деревьев и 122 кустарника", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, специалисты установят три остановки с зарядными станциями для гаджетов, оборудуют по два пункта проката самокатов и велосипедов. Также у Воронцовского парка появится детская площадка. Старое освещение будет заменено, пешеходные переходы подсветят контрастным светом.

Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов.

Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".

Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.