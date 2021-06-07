В столице начали благоустройство территории возле станции "Воронцовская" БКЛ

10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве начали благоустраивать территорию у станции БКЛ "Воронцовская". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Работы пройдут на улице Наметкина, участках улицы Академика Челомея и Старокалужского шоссе.
"В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено и озеленение – будут обустроены газоны и цветники, осенью планируется высадить более 50 деревьев и 122 кустарника", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
Кроме того, специалисты установят три остановки с зарядными станциями для гаджетов, оборудуют по два пункта проката самокатов и велосипедов. Также у Воронцовского парка появится детская площадка. Старое освещение будет заменено, пешеходные переходы подсветят контрастным светом.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов.
Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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