Евгений Нифантьев: необходимо пресекать распространение фейков о вакцинации

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Люди, которые распространяют фейки о вакцинации и ее якобы тяжелых побочных действиях, должны нести за это ответственность, заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Многие блогеры возомнили себя вирусологами. Смакование страшных историй заболевших становится для них способом заработка и увеличения аудитории. Но, разворачивая свои антипрививочные кампании, они не задумываются о последствиях этих высказываний для большой аудитории", – сказал Нифантьев.

Он подчеркнул, что некоторые доверчивые граждане верят в это и отказываются от вакцинации, подвергая риску собственное здоровье.



Нифантьев выразил мнение, что надзорно-контрольным органам нужно обратить внимание на такие инциденты, привлекая виновных к ответственности.

В свою очередь, председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина отметила, что проблема недостаточного информирования граждан о российской вакцине до сих пор актуальна.

Ранее Нифантьев сообщил, что "Спутник V" входит в топ-3 мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Он рассказал, что российскую вакцину уже применяют почти в 70 странах мира. В отличие от известных западных разработок, в российском препарате содержится не один, а два аденовируса, что повышает ее эффективность.

Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является единственно действенным способом формирования коллективного иммунитета и гарантированной защитой от тяжелого течения болезни.

