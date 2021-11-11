Работа портала госуслуг восстановлена после сбоя

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Работоспособность портала госуслуг восстановлена после произошедшего сбоя, сообщается в телеграм-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"Работоспособность портала госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут", – говорится в сообщении.

На данный момент технические специалисты разбираются в причинах сбоя.

В ведомстве уточнили, что в среду, 10 ноября, была отражена рекордная по мощности – свыше 680 гигабайт в секунду – кибератака на портал госуслуг.

Информация о неполадках на портале появилась 11 ноября около 12:30 по московскому времени. После попытки зайти на сайт у пользователей высвечивалась надпись "Сервис временно недоступен". Также были выявлены трудности с входом в мобильное приложение портала.