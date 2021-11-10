Абоненты "Билайна" могут испытывать проблемы со связью в столичном регионе

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В работе мобильного оператора "Билайн" в Москве и Московской области произошел сбой, абоненты могут испытывать проблемы со связью и доступом к мобильному интернету, сообщает пресс-служба компании.

"В настоящий момент возможна нестабильная работа голосовой связи и мобильного интернета в поездках по России у абонентов с сим-картами Москвы и Московской области", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Отмечается, что специалисты работают над устранением неполадок.

По данным сервиса Downdetector, к 10:18 по московскому времени на портал поступили 964 жалобы на некорректную работу сервисов "Билайн".

Ранее сбой в работе "Билайна" произошел 9 сентября. На сбои жаловались абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда и некоторых других городов.