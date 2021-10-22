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Владельцы смартфонов Google Pixel пожаловались на сбои и зависания приложений на Android 12, сообщает "Газета.ру".

В компании Google считают, что причиной может являться то, что сторонние приложения не оптимизированы под новую систему.

При этом пользователи сообщают о проблемах в верхней части сенсорного экрана. Во многих приложения важные пункты расположены именно там.

Уточняется, что причиной этому могла стать проблема с программным обеспечением. Верхняя часть гаджета не реагирует на прикосновения, даже при переворачивании.

Ранее сообщалось, что Google выпустила новую операционную систему Android 12. Она появилась в рамках программы Android Open-Source Project и получила переработанную функцию уведомлений и новые настройки конфиденциальности.

